В российской многоэтажке упал лифт с пассажирами
В одном из многоквартирных домов башкирского Стерлитамака произошёл инцидент с лифтом: кабина с людьми сорвалась вниз. На случившееся обратил внимание Telegram-канал Mash Batash.
Речь идёт о многоэтажке на улице Строителей. По словам местных жителей, лифтовое оборудование в подъезде регулярно работает с перебоями — они связывают это с частыми отключениями электричества.
На видео с камеры наблюдения видно, что в кабине находились мужчина и девушка. Лифт резко падает с сильным шумом, после чего двери открываются, и пассажиры быстро выходят наружу.
10 декабря сообщалось, что лифт с подростками рухнул в шахту и пробил трубу с кипятком в Уфе.
