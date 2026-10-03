Ревнивец несколько дней пытал возлюбленную в подвале из-за «звонка бывшего»
Жителя американского штата Мичиган задержали после того, как он несколько дней держал свою возлюбленную в плену. Об этом сообщает издание Law and Crime.
По данным издания, поводом стала ревность. Все началось с того, что женщина ответила на звонок двоюродного брата, отбывающего срок. Ее партнер, 36-летний Деррик Адамс, решил, что она общается с бывшим бойфрендом.
Мужчина выхватил ее телефон и стал проверять содержимое, нападая при малейшем недовольстве. В какой-то момент он заставил возлюбленную раздеться и лечь на пол. После этого мужчина сел сверху и начал лить ей на лицо воду, пока женщина не потеряла сознание.
Какое-то время он держал ее в подвале, где вместо туалета стояло ведро, и от ее имени отвечал на сообщения родственников. Девушке удалось выбраться только после уговоров съездить в торговый центр: там она освободилась и побежала к фудкорту. Когда Адамс попытался ее остановить, вмешались охранники, а позже — полиция.
Пострадавшую госпитализировали с множеством синяков на туловище. Мужчину арестовали, но вскоре выпустили под залог — суд над ним пройдет через несколько дней.
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