Ревнивец несколько дней пытал возлюбленную в подвале из-за «звонка бывшего»

03 октября 2026, 12:36

В США мужчина несколько дней пытал партнершу в подвале из-за звонка брата

Фото: iStock/aradaphotography

Жителя американского штата Мичиган задержали после того, как он несколько дней держал свою возлюбленную в плену. Об этом сообщает издание Law and Crime.