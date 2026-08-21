Ревнивец решил поджечь квартиру любовника жены, но перепутал жильё

21 августа 2026, 13:04

В Калининградской области мужчина по ошибке сжёг квартиру пенсионерки

Фото: Istock / Buraporn meelanniyom

В Славске Калининградской области 26-летний мужчина решил устроить огненную вендетту предполагаемому любовнику своей жены, но в итоге перепутал квартиру и оставил без жилья ни в чём не повинную пенсионерку.