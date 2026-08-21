Ревнивец решил поджечь квартиру любовника жены, но перепутал жильё
В Славске Калининградской области 26-летний мужчина решил устроить огненную вендетту предполагаемому любовнику своей жены, но в итоге перепутал квартиру и оставил без жилья ни в чём не повинную пенсионерку.
По данным «Базы», ревнивец выяснил адрес нового возлюбленного супруги, а затем ночью пришёл к дому с канистрой бензина. Вот только мужчина не знал, что деревянный дом разделён на два отдельных жилых помещения.
В результате поджечь он решил совсем не ту часть здания. Веранда моментально загорелась, а пламя быстро перекинулось на имущество 85-летней хозяйки. Соседи заметили пожар и вызвали спасателей. Пенсионерку удалось вовремя эвакуировать, огонь потушили, однако её имущество оказалось уничтожено. Сейчас пожилая женщина вынуждена жить у родственников. А вот жильё того самого любовника практически не пострадало.
Теперь неудачному мстителю грозит серьёзное наказание. Его задержали, а МВД по Калининградской области возбудило уголовное дело.
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