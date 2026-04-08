Выяснилось, почему погибшие в Приамурье мужчины оказались в заброшенной штольне

08 апреля 2026, 05:31

ТАСС: Погибшие в штольне в Приамурье мужчины проникли туда из корыстных побуждений

Фото: iStock/Dzurag

В законсервированной с 1990-х годов штольне в поселке Токур Амурской области погибли двое мужчин, третий смог выбраться. Все трое залезли туда самовольно из корыстных побуждений, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.





Напомним, что ранее в Селемджинском районе произошло обрушение в заброшенной штольне. На место на вертолёте Ми-8 прибыли 14 горноспасателей. В ночь с 7 на 8 апреля специалисты во время поисковых работ обнаружили тела двух погибших и подняли их на поверхность.



Региональное управление СК начало проверку по факту случившегося. По последней информации, мужчины самовольно проникли в штольню. Дело в том, что поселок Токур исторически связан с золотодобычей.





«Достоверно установлено. Полезли они туда в корыстных целях: что-то посмотреть, что-то взять, вытащить», — объяснили в правоохранительных органах.