На Камчатке медики спасли жизнь мужчины, определив ритм сердца по телефону

08 апреля 2026, 02:48

Фото: iStock/Foremniakowski

На Камчатке медики вывели мужчину из клинической смерти, определив ритм его сердца по телефону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав.





Изначально больной сам позвонил медикам с жалобами на слабость и учащенное сердцебиение. Фельдшер скорой прибыл на вызов менее чем за десять минут и обнаружил пациента без сознания на полу. Снятая на месте ЭКГ показала желудочковую тахикардию с частотой 235 ударов в минуту — состояние, предшествующее полной остановке сердца.





«Находясь на другом конце провода, врач Анна Александровна, ориентируясь на данные монитора и описание ритма, буквально «высчитывала» и отбивала ритм для фельдшера, чтобы тот нанес синхронизированный разряд в нужную секунду», — говорится в материале.