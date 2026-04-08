На Камчатке медики спасли жизнь мужчины, определив ритм сердца по телефону
На Камчатке медики вывели мужчину из клинической смерти, определив ритм его сердца по телефону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав.
Изначально больной сам позвонил медикам с жалобами на слабость и учащенное сердцебиение. Фельдшер скорой прибыл на вызов менее чем за десять минут и обнаружил пациента без сознания на полу. Снятая на месте ЭКГ показала желудочковую тахикардию с частотой 235 ударов в минуту — состояние, предшествующее полной остановке сердца.
Врач-терапевт Мильковской районной больницы Анна Яковлева находилась на дежурстве в стационаре. Фельдшер связался с ней по телефону и передал данные о состоянии больного. Ситуация требовала немедленного электроимпульсного разряда, но его нужно было нанести строго в определённую фазу сердечного цикла, иначе пациента не удалось бы спасти.
«Находясь на другом конце провода, врач Анна Александровна, ориентируясь на данные монитора и описание ритма, буквально «высчитывала» и отбивала ритм для фельдшера, чтобы тот нанес синхронизированный разряд в нужную секунду», — говорится в материале.После разряда в 200 Дж сердце перезагрузилось, и мужчина пришёл в сознание на полу своего дома. В стабильном состоянии его доставили в палату интенсивной терапии, сейчас жизни пациента ничего не угрожает.