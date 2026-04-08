На Камчатке медики спасли жизнь мужчины, определив ритм сердца по телефону

Фото: iStock/Foremniakowski

На Камчатке медики вывели мужчину из клинической смерти, определив ритм его сердца по телефону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав.



Изначально больной сам позвонил медикам с жалобами на слабость и учащенное сердцебиение. Фельдшер скорой прибыл на вызов менее чем за десять минут и обнаружил пациента без сознания на полу. Снятая на месте ЭКГ показала желудочковую тахикардию с частотой 235 ударов в минуту — состояние, предшествующее полной остановке сердца.

Микробиолог рассказала, как часто надо стирать простыни
Врач-терапевт Мильковской районной больницы Анна Яковлева находилась на дежурстве в стационаре. Фельдшер связался с ней по телефону и передал данные о состоянии больного. Ситуация требовала немедленного электроимпульсного разряда, но его нужно было нанести строго в определённую фазу сердечного цикла, иначе пациента не удалось бы спасти.

«Находясь на другом конце провода, врач Анна Александровна, ориентируясь на данные монитора и описание ритма, буквально «высчитывала» и отбивала ритм для фельдшера, чтобы тот нанес синхронизированный разряд в нужную секунду», — говорится в материале.
После разряда в 200 Дж сердце перезагрузилось, и мужчина пришёл в сознание на полу своего дома. В стабильном состоянии его доставили в палату интенсивной терапии, сейчас жизни пациента ничего не угрожает.
Мария Моисеева

