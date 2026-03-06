Ревнивый мужчина на пикапе протаранил веранду кафе, где ужинала его бывшая жена

06 марта 2026, 23:36

В Таиланде мужчина на пикапе протаранил веранду кафе, где ужинала его бывшая жена

Фото: iStock/Mariia Skovpen

В Таиланде мужчина на пикапе протаранил веранду кафе, где его бывшая жена ужинала с друзьями. Инцидент произошёл вечером 2 марта в провинции Бурирам, сообщает The Thaiger.





Около девяти часов вечера в столы, за которыми сидела веселая компания вместе с 34-летней Пенсри, на большой скорости влетел белый пикап. В результате пострадали семь человек, двое из них попали в больницу в критическом состоянии.



За рулём оказался бывший супруг Пенсри — 62-летний Саморн. Знакомые пары рассказали, что он ревновал, так как у бывшей жены появился новый бойфренд. По словам одного из очевидцев, мужчина несколько раз проезжал мимо кафе и наблюдал за пострадавшими людьми.



Сам водитель утверждает, что врезался в столики случайно, потому что уронил телефон и наклонился за ним. Он также заявил, что не знал о присутствии жены в заведении.



Полиция предъявила Саморну обвинение в неосторожном вождении с причинением тяжкого вреда здоровью. Если будет доказано, что таец наехал на компанию умышленно, то дело переквалифицируют в покушение на убийство.