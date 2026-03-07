В Томской области горит цех по производству «домов-конструкторов» из дерева
В Томской области крупный пожар охватил цех по производству «домов-конструкторов» из дерева. Площадь возгорания достигла 1300 квадратных метров, сообщили в канале «МЧС Томской области» на платформе MAX.
Информация о возгорании поступила специалистам примерно в полчетвертого утра. На месте работают более 40 профессиональных огнеборцев, задействовано 14 единиц техники. Ликвидания пожара продолжается до сих пор, сведений о возможных пострадавших пока не поступало.
