Ревнивый житель Екатеринбурга вбил гвозди в голову и грудь соперника

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Житель Екатеринбурга утыкал гвоздями голову и грудь 28-летнего мужчины. Поводом для такой суровой расправы послужила ревность.
Об этом происшествии рассказало сетевое издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России и СУ СК РФ по области. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний ревнивец увидел в более молодом знакомом своего соперника, после чего принялся расстреливать его гвоздями из пневматического строительного пистолета.
Следователи посчитали, что екатеринбуржец намеревался убить парня, вбивая гвозди в его голову и грудь. Пострадавший чудом остался жив, сейчас он находится в реанимации. Женщина, ставшая объектом неуёмной ревности, в момент совершения преступления отсутствовала в квартире.
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Александр Бойцов