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Ревнивый житель Екатеринбурга вбил гвозди в голову и грудь соперника

Фото: istockphoto/photovs

Фото: istockphoto/photovs

Житель Екатеринбурга утыкал гвоздями голову и грудь 28-летнего мужчины. Поводом для такой суровой расправы послужила ревность.


Об этом происшествии рассказало сетевое издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России и СУ СК РФ по области. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний ревнивец увидел в более молодом знакомом своего соперника, после чего принялся расстреливать его гвоздями из пневматического строительного пистолета.

Следователи посчитали, что екатеринбуржец намеревался убить парня, вбивая гвозди в его голову и грудь. Пострадавший чудом остался жив, сейчас он находится в реанимации. Женщина, ставшая объектом неуёмной ревности, в момент совершения преступления отсутствовала в квартире.

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Суд вынес приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Ставропольский суд осудил участников дебоша в аэропорту Махачкалы
11 декабря 2024, 15:22

Фото: iStock/Michał Chodyra

На Ставрополье суд приговорил семерых участников беспорядков в аэропорту города Махачкалы к срокам от 8 до 9 лет колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, фигуранты дела Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев отказывались выполнять требования силовиков. Один из подсудимых также использовал насилие в отношении представителя власти.

В результате дебоша было повреждено или уничтожено имущество на сумму более 24 млн рублей, пострадали 30 полицейских, 23 из них получили травмы разной степени тяжести, уточнили в прокуратуре.

Беспорядки в Дагестане вспыхнули в конце октября 2023 года «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля». Дебош в аэропорту Уйташ начался из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни участников ворвались в здание аэропорта и выбежали на летное поле.

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#имущество
#ставропольский край
#аэропорт
#суд
#прокуратура
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В Красноярске арестовали водителя после катания девушек на тюбинге
Красноярский суд арестовал водителя после катания девушек на тюбинге
11 декабря 2024, 14:41

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Красноярский суд заключил под стражу на два месяца 27-летнего водителя, который катал двух девушек на привязанном к машине тюбинге. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
По данным ведомства, инцидент произошёл 9 декабря. Ватрушка вылетела на встречную полосу и попала под колёса автомобиля.

В результате погибла 17-летняя девушка, другую пострадавшую (20-летняя девушка) госпитализировали с тяжёлыми травмами в больницу.

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#суд
#мвд
#инцидент
#красноярский край
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В Красноярске во время допроса мужчина выпал из окна Следственного комитета
11 декабря 2024, 14:06

Фото: istockphoto/blinow61

В Красноярске из окна на здания регионального Следственного комитета выпал допрашиваемый. В результате полученных травм мужчина скончался.
Сначала человек сидел на подоконнике кабинета на 11-м этаже, сообщает телеграм-канал база. Он упал на крышу соседнего дома. Удар был такой силы, что тело пробило крышу и застряло в перекрытиях. Спасателям пришлось извлекать 39-летнего погибшего с помощью специального оборудования.

По данным местных СМИ, мужчину допрашивали по делу бывшего первого вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова, задержанного несколько дней назад. Его подозревают в передаче взяток экс-руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгению Жвакину, который также задержан. Обстоятельства и подробности падения и гибели допрашиваемого выясняются.

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#удар
#красноярский край
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NBC News: в нью-йоркском аэропорту пассажир пытался пронести гранату на борт самолёта
NBC News: в Нью-Йорке пассажир пытался пронести гранату на борт самолёта
11 декабря 2024, 13:46

Фото: iStock/simonmayer

Мужчина попытался пронести гранату на борт самолёта и попался во время досмотра в аэропорту Ла-Гвардия в Нью-Йорке.
Как сообщает NBC News, сотрудники управления транспортной безопасности нашли взрывчатое устройство в ручной клади мужчины. Он рассказал, что гранату ему подарили в музее.

Позже выяснилось, что устройство безопасно и не могло взорваться. Несмотря на это, гранату изъяли, а пассажиру разрешили сесть в самолёт.

Ранее на борту лайнера Airbus A330, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, стало плохо пожилому мужчине.

Пассажиру пытались оказать первую помощь, однако состояние его ухудшалось. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Шереметьево. Прибывшая на место реанимационная бригада не смогла спасти мужчину.

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#инцидент
#нью-йорк
#аэропорт
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«ДНК на колготках»: спустя 19 лет в Подмосковье раскрыли убийство семьи при ограблении, подробности громкого дела
11 декабря 2024, 13:35

Фото: iStock/AndreyPopov

В 2005 году в Подмосковном поселке Снегири при ограблении дома были убиты двое мужчин и женщина. Преступники для сокрытия своих лиц использовали женские колготки, что в итоге помогло правоохранительным органам раскрыть преступление 19-летней давности. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Официальный представить МВД России Ирина Волк рассказала подробности тройного убийства в Подмосковье и сообщила о задержании 4 подозреваемых лиц. Мужчинам предъявлены обвинения по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

День трагедии


3 сентября 2005 года пятеро мужчин проникли в дом предпринимателя из Истры. Грабители знали, что в доме находятся люди поэтому подготовились. Преступники надели на головы женские колготки, чтобы скрыть свои лица и не быть узнанными. В качестве оружия бандиты выбрали биты.

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В дом злоумышленники вошли через окно подвала. Первой на пути грабителей встала хозяйка дома, которую незамедлительно начали избивать битой. На помощь женщине поспешили её муж и отец, но и они получили от воров несовместимые с жизнью удары. После того как преступникам перестали мешать хозяева дома, они забрали ценности и скрылись в неизвестном направлении.

О случившемся в правоохранительные органы заявила мать убитой хозяйки дома. Ее и внуков преступники пощадили и оставили в живых.

Нераскрытые дела прошлых лет не забыты


Фото: iStock/Akintevs

В интервью REGIONS руководитель Управления криминалистики подмосковного главка Следственного комитета Евгений Шелудков рассказал, что в подмосковном главке работает аналитическая группа, в которой следователи-криминалисты занимаются рассмотрением приостановленных дел.

«Зачастую найти преступника удается даже через много лет после совершения убийства: следователи-криминалисты помогают и в расследовании «глухарей». Одно из приоритетных направлений деятельности следователей-криминалистов — это раскрытие преступлений прошлых лет», — поделился Евгений Шелудков.

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ДНК на колготках

Фото: iStock/anyaivanova

После осмотра следователями места преступления, были обнаружены женские колготки, которые грабители сняли после завершения дела. Вещественные доказательства были приобщены к уголовному делу и хранились почти 20 лет у правоохранителей.

При повторном пересмотре дела экспертизу по уликам тоже решили сделать повторно.

«В результате получены совпадения по четырем людям, имеющимся в базе ДНК. В дальнейшем совместно с уголовным розыском началась работа по установлению местонахождения данных лиц», — сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

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Под суд через 19 лет после преступления


Правоохранительные органы провели задержание четверых фигурантов убийства по месту их фактического жительства. Пятый участник ограбления находится под следствием по другому уголовному делу в Москве.

Задержанным предъявлено обвинение в убийстве трех членов одной семьи, произошедшем 19 лет назад (п.п. «а», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом для всех соучастников была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками ГСУ СК России по Московской области продолжается работа по подготовке передачи дела в суд.

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#грабители
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#преступники
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Задержанные в Москве телефонные мошенники отправляли деньги ВСУ
В Москве псевдо-кол-центры переводили украденные деньги ВСУ
11 декабря 2024, 13:16

Фото: iStock/disqis

Задержанные в Москве мошенники, которые организовали в столице работу псевдо-кол-центров, отправляли часть украденных денег ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк.
Как ранее стало известно, преступники обманули десятки тысяч граждан из более 20 стран. По данным следствия, представители кол-центров беседовали с иностранцами и говорили им инвестировать в криптовалюту и деятельность ряда торговых площадок. Потерпевшие отправляли сотрудникам деньги, потом их общение заканчивалось.

Волк отметила, что мошенники создали примерно 500 рабочих мест. Размах преступления говорит о том, что у них было собственное кадровое агентство для подбора и обучения сотрудников, а также своя служба безопасности.

По словам официального представителя МВД, потерпевшие понесли ущерб на сумму около 30 миллионов рублей. Волк добавила, что получилось установить личность одного из организаторов — это Егор Буркин, его объявили в международный розыск.

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#мвд
#мошенники
#розыск
#преступники
#волк
#москва
#всу
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ФСБ и МВД пресекли деятельность кол-центров, которые обманывали граждан более 20 стран
11 декабря 2024, 12:36

Фото: iStock/ irene_rebrova

Официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк заявила, что в Москве работники полиции вместе с коллегами из ФСБ пресекли деятельность кол-центров, участвовавших в обмане десятков тысяч граждан более 20 стран, проинформировало издание Lenta.ru.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

Следствие полагает, что в Москве действовало несколько подобных кол-центров — в них было примерно 500 рабочих мест. Представители кол-центра беседовали с иностранцами и говорили им инвестировать в криптовалюту и деятельность ряда торговых площадок. Потерпевшие отправляли сотрудникам деньги, потом их общение заканчивалось.

«Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия», — отметила Ирина Волк.

Официальный представитель МВД подчеркнула, что потерпевшие понесли ущерб на сумму около 30 миллионов рублей, сообщило агентство ТАСС. Ирина Волк добавила, что получилось установить личность одного из организаторов. Егора Буркина объявили в международный розыск

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#мвд
#уголовное дело
#следователи
#мошенничество
#следствие
#ирина волк
#ущерб
#сербия
#рф
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Экс-директор ЧЭМК получил только условный срок за совращение школьниц
11 декабря 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Вынесен приговор в отношении бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходорковского по делу об интимных связях со школьницами. Он получил всего лишь четыре года лишения свободы условно.
«Свидания» 72-летнего топ-менеджера ЧЭМК проходили прямо на территории предприятия, сообщает сетевое издание 74.ru. Ходорковский не особо прятался. По словам одного из источников портала, девочки приезжали по первому зову, получпли заказанный им заранее пропуск на проходной. Их услугами экс-директор пользовался довольно часто. За каждый визит он платил школьницам по 10-15 тысяч рублей.

Вместе с Ходорковским была арестована 23-летняя Дарья Филичкина, которая ранее состояла с подсудимым в отношениях, а затем стала поставлять ему более молодых девочек. Сам экс-директор обвинялся сразу по нескольким статьям, среди которых было распространение порнографии. В его телефоне оперативники нашли массу соответствующего контента. Заседание проходило в закрытом режиме и то, почему Ходорковский получил условное наказание по статьям, предусматривающим реальные сроки, осталось неизвестным.

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#суд
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Невестка Ливанова подтвердила госпитализацию актера и удаление у него тромба
11 декабря 2024, 12:20

Василий Ливанов (фото: сайт Кремля)

Невестка народного артиста РСФСР Василия Ливанова Екатерина Ливанова подтвердила информацию об экстренной госпитализации актера и операции по удалению тромба. По ее словам, сейчас с Ливановым все хорошо.
«Да, это правда. Да, [удалили тромб]. Сейчас он в порядке», — поделилась Екатерина в беседе с NEWS.ru.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Василия Ливанова экстренно увезли в больницу в Москве и прооперировали, удалив тромб, закупоривший артерию в руке. По информации канала, все произошло в минувшую субботу, 7 декабря.

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