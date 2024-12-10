«Зарубили топором»: в Башкирии работники спрятали тела убитой семейной пары в мешки

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В Башкирии арестовали двух рабочих, обвиняемых в убийстве 59-летнего фермера Олега Полетавкина и его супруги. Преступление произошло в селе Ишля, где подозреваемые трудились на ферме.
Двое рабочих, планировавших ограбление дома предпринимателя, превратили его в кровавую расправу, передает «РЕН ТВ». Подозреваемые дождались отъезда хозяина, проникли в дом и напали на его жену. Зарубили ее топором. Затем, похитив ружье и драгоценности из сейфа, они столкнулись с вернувшимся фермером и застрелили его в упор.
Попытка скрыться на внедорожнике жертвы провалилась: тела супругов нашли неподалеку от фермы в мешках.
Местные жители были в шоке от произошедшего. Одни описывают погибших как отзывчивую и добрую семью, другие упоминают о конфликтах фермера с рабочими.
Подозреваемые, как выяснилось, часто выпивали и вели замкнутый образ жизни. Их наняли на работу около года назад. Следствие продолжает выяснять мотивы преступления.
Помимо обвинений в двойном убийстве, фигурантам грозит ответственность за разбой и хищение оружия. Суд арестовал подозреваемых, их ждет до 20 лет лишения свободы.
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Попытка скрыться на внедорожнике жертвы провалилась: тела супругов нашли неподалеку от фермы в мешках.
Местные жители были в шоке от произошедшего. Одни описывают погибших как отзывчивую и добрую семью, другие упоминают о конфликтах фермера с рабочими.
Подозреваемые, как выяснилось, часто выпивали и вели замкнутый образ жизни. Их наняли на работу около года назад. Следствие продолжает выяснять мотивы преступления.
Помимо обвинений в двойном убийстве, фигурантам грозит ответственность за разбой и хищение оружия. Суд арестовал подозреваемых, их ждет до 20 лет лишения свободы.
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Мария Моисеева