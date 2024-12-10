В Красноярске погибла девушка после катания на тюбинге

Медведя, растерзавшего человека на Камчатке, не удалось застрелить, он продолжает бродить по окрестностям. Об этом рассказал один из друзей погибшего в беседе с NEWS.ru. По его словам, криков во время нападения зверя никто не слышал, а когда служба безопасности наткнулась на медведя, мужчина был уже мертв.