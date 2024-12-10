В Красноярске погибла девушка после катания на тюбинге

Фото: iStock/Vera_Petrunina
Две девушки разбились во время катания на тюбинге в Красноярске, рядом с кластером «Радуга». По предварительной информации, одна из них погибла, другая пострадавшая находится в реанимации.
Как сообщает Telegram-канал Krash Mash, две подруги привязали ватрушку к машине и таким образом решили покататься. Во время очередного манёвра тюбинг с девушками вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Camry.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Волгограде произошло ДТП с участием такси. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Рокоссовского. В результате происшествия водитель и четверо пассажиров автомобиля получили травмы.
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Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Волгограде произошло ДТП с участием такси. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Рокоссовского. В результате происшествия водитель и четверо пассажиров автомобиля получили травмы.
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Анастасия Ларина