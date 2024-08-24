Подпольщик рассказал об ударе авиабомбой по собиравшимся в Курскую область военным ВСУ

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по скоплению военных ВСУ в Юнаковском сельском совете в Сумской области был нанесен удар авиабомбой. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что прилет произошел в четыре часа утра. По словам Лебедева, ударом ФАБ были ликвидированы украинские боевики которые собирались идти в Курскую область.
Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны атаковали автомобиль с офицерами ВСУ в Великой Писаревке и грузовик с живой силой в районе города Середины-Буды в Сумской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны атаковали автомобиль с офицерами ВСУ в Великой Писаревке и грузовик с живой силой в районе города Середины-Буды в Сумской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова