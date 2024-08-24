Российские бойцы ликвидировали до 480 бойцов ВСУ

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Группировка войск «Запад» взяла под контроль 30 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нейтрализовала 480 украинских бойцов. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Ивана Бигма.
Российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах таких населенных пунктов, как Торское, Степовае, Новоселовка, Петропавловка, Стельмаховка и Кругляковка.
Ранее артиллеристы группировки «Запад» подбили гаубицу Д-30 и уничтожили орудие ВСУ с расчетом в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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«За сутки потери противника составили до 480 боевиков, два БТР М113, 7 артиллерийских орудий, 7 автомобилей, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены 7 складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА», – подчеркнул Бигма.
Ранее артиллеристы группировки «Запад» подбили гаубицу Д-30 и уничтожили орудие ВСУ с расчетом в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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Александр Климов