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Мощный взрыв прогремел во Владимирской области – видео

В посёлке Барсово под Владимиром прогремел мощный взрыв
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Мощный взрыв прогремел в посёлке Барсово во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время причины произошедшего уточняются.

Очевидцы наблюдают столб густого дыма. К месту взрыва направляются оперативные службы.

Губернатор Владимирской области Авдеев подтвердил информацию о взрыве. Глава региона озвучит подробности позже.

Ранее в этот день сообщалось, что на трассе М-11 «Нева» в Тверской области столкнулись два грузовика и автомобиль. По данным Telegram-канала Baza, у одного из водителей случился эпилептический приступ. В результате было затруднено движение в сторону Москвы. Видео с места ДТП представлено в материале «Радио 1».

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Украинская фитнес-модель заявила об изнасиловании боевиками ВСУ
Украинская модель Тереховская заявила, что её изнасиловали бойцы ВСУ
22 апреля 2025, 16:53

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Украинская фитнес-модель заявила, что её изнасиловали боевики ВСУ, когда она пыталась вступить в одно из военных подразделений. Слова девушки приводит телеканал RT в своём Telegram-канале.
Анастасия Тереховская утверждает, что военные накачали её наркотиками, после чего изнасиловали.

Модель подчеркнула, что после произошедшего очень разочаровалась в военных, но всё же выразила надежду, что не все из них такие.

В профиле модели в соцсетях уточняется, что в прошлом году она победила на конкурсе красоты, который оказывает финансовую поддержку украинской армии.

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На четырех участках побережья Анапы обнаружили повторные выбросы мазута
22 апреля 2025, 15:56

Фото: iStock/kornyeyeva

На четырех участках пляжей Анапы обнаружены незначительные выбросы мелкой фракции мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.
Загрязнения зафиксированы у устья реки Можепсин, на пляже детского лагеря «Приморский» в селе Витязево, а также на территории базы отдыха «Ростовчанка» в станице Благовещенская и рядом с базой «Одиссея».

После инцидента с танкерами побережье Кубани было разделено на 41 участок для уборки загрязненного песка. Несмотря на завершение основных работ, повторные выбросы мазута продолжают фиксироваться. Специалисты МЧС продолжают очистку дна Черного моря, обследовав почти 3,6 тыс. квадратных метров и собрав более 228 тонн нефтесодержащих отходов.

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#специалисты
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В Италии отец и сын провалились в воронку посреди моста и умерли
22 апреля 2025, 15:33

Фото: iStock/ gaelgogo

В коммуне Вальданьо, Италия, отец и сын провалились в воронку, появившуюся посреди дороги, сообщила газета Corriere della Sera.
64-летний Леоне Нардон и 21-летний Франческо Нардон ехали на автомобиле по мосту, как под ними неожиданно провалился асфальт. Образовавшаяся яма поглотила их машину полностью — итальянцы упали в реку.

В тот день в регионе проходили аномально сильные дожди. По некоторым данным, отец и сын уехали из дома, дабы оказать помощь пострадавшим от плохой погоды. О пропаже итальянцев заявили их родные. Они забеспокоились, что Леоне и Франческо не вернулись к двум часам ночи и сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов. Начались поиски.

Останки Нардона-страшего нашли на следующее утро. Он находился в русле реки Агно примерно в 10 километрах от места, где рухнул мост. Франческо обнаружили запутавшимся в растительности. Неподалеку затонул их автомобиль.

Известно, что Франческо играл на трубе в музыкальном коллективе Cornedo Vicentino. После произошедшего группа выпустила трибьют, посвященный ему.

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#автомобиль
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Михаил Ефремов боится выходить на улицу после УДО
22 апреля 2025, 15:18

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер Михаил Ефремов, вернувшийся в Москву после условно-досрочного освобождения, испытывает страх перед выходом на улицу. В интервью «‎aif.ru» правозащитник Иван Мельников объяснил, что такое затворничество — распространенное явление среди людей, вышедших из заключения.
После освобождения Ефремова его семье пришлось нанять охрану для защиты от настойчивых журналистов. Теперь артист предпочитает оставаться дома, опасаясь внимания репортеров. Мельников отметил, что многие освободившиеся часто закрываются в себе и избегают выхода на улицу, особенно в начале после освобождения.

Напомним, что в 2020 году Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Он был осужден на семь с половиной лет лишения свободы и объявил о завершении карьеры. В 2024 году ему было предоставлено право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое суд удовлетворил 24 марта 2025 года. 9 апреля актер вышел на свободу.

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#актёр
#дома
#артист
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В Петербурге ритуальное агентство поплатилось за гроб неправильного цвета
Петербурженка отсудила 120 тысяч рублей за неправильный цвет гроба
22 апреля 2025, 15:00

Фото: iStock/kzenon

В июле 2023 года жительница Санкт-Петербурга, 53-летняя женщина, столкнулась с неприятной ситуацией во время похорон своего отца. Она заключила договор с ритуальной компанией, четко указав, что гроб должен быть светлого цвета в соответствии с последней волей покойного. Однако в день похорон женщина обнаружила, что ей предоставили темный гроб. Об этом стало известно «Фонтанке».
После обращения в компанию, ей сообщили, что светлого изделия нет в наличии. Возмущенная этим фактом, женщина решила отстаивать свои права в суде. Суд признал, что похороны — это важное событие в жизни человека, и даже незначительные недостатки в предоставленных услугах могут вызвать серьезные эмоциональные переживания.

В результате судебного разбирательства ритуальное агентство было обязано выплатить женщине моральную компенсацию в размере 120 тысяч рублей.

В Крыму хозяин овчарки напал с ножом на хозяина таксы в ответ на замечание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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