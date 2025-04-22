Мощный взрыв прогремел во Владимирской области – видео

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Мощный взрыв прогремел в посёлке Барсово во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время причины произошедшего уточняются.
Очевидцы наблюдают столб густого дыма. К месту взрыва направляются оперативные службы.
Губернатор Владимирской области Авдеев подтвердил информацию о взрыве. Глава региона озвучит подробности позже.
Ранее в этот день сообщалось, что на трассе М-11 «Нева» в Тверской области столкнулись два грузовика и автомобиль. По данным Telegram-канала Baza, у одного из водителей случился эпилептический приступ. В результате было затруднено движение в сторону Москвы. Видео с места ДТП представлено в материале «Радио 1».
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Очевидцы наблюдают столб густого дыма. К месту взрыва направляются оперативные службы.
Губернатор Владимирской области Авдеев подтвердил информацию о взрыве. Глава региона озвучит подробности позже.
Ранее в этот день сообщалось, что на трассе М-11 «Нева» в Тверской области столкнулись два грузовика и автомобиль. По данным Telegram-канала Baza, у одного из водителей случился эпилептический приступ. В результате было затруднено движение в сторону Москвы. Видео с места ДТП представлено в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова