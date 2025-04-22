В Италии отец и сын провалились в воронку посреди моста и умерли

Фото: iStock/ gaelgogo
В коммуне Вальданьо, Италия, отец и сын провалились в воронку, появившуюся посреди дороги, сообщила газета Corriere della Sera.
64-летний Леоне Нардон и 21-летний Франческо Нардон ехали на автомобиле по мосту, как под ними неожиданно провалился асфальт. Образовавшаяся яма поглотила их машину полностью — итальянцы упали в реку.
В тот день в регионе проходили аномально сильные дожди. По некоторым данным, отец и сын уехали из дома, дабы оказать помощь пострадавшим от плохой погоды. О пропаже итальянцев заявили их родные. Они забеспокоились, что Леоне и Франческо не вернулись к двум часам ночи и сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов. Начались поиски.
Останки Нардона-страшего нашли на следующее утро. Он находился в русле реки Агно примерно в 10 километрах от места, где рухнул мост. Франческо обнаружили запутавшимся в растительности. Неподалеку затонул их автомобиль.
Известно, что Франческо играл на трубе в музыкальном коллективе Cornedo Vicentino. После произошедшего группа выпустила трибьют, посвященный ему.
Читайте также:
В Крыму хозяин овчарки напал с ножом на хозяина таксы в ответ на замечание
В Петербурге ритуальное агентство поплатилось за гроб неправильного цвета
Мужчину избили и выбросили из окна в Петербурге
В тот день в регионе проходили аномально сильные дожди. По некоторым данным, отец и сын уехали из дома, дабы оказать помощь пострадавшим от плохой погоды. О пропаже итальянцев заявили их родные. Они забеспокоились, что Леоне и Франческо не вернулись к двум часам ночи и сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов. Начались поиски.
Останки Нардона-страшего нашли на следующее утро. Он находился в русле реки Агно примерно в 10 километрах от места, где рухнул мост. Франческо обнаружили запутавшимся в растительности. Неподалеку затонул их автомобиль.
Известно, что Франческо играл на трубе в музыкальном коллективе Cornedo Vicentino. После произошедшего группа выпустила трибьют, посвященный ему.
Читайте также:
В Крыму хозяин овчарки напал с ножом на хозяина таксы в ответ на замечание
В Петербурге ритуальное агентство поплатилось за гроб неправильного цвета
Мужчину избили и выбросили из окна в Петербурге
Ольга Енгалычева