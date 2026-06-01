Туристка умерла на второй день отдыха с мужем в Европе
The Sun: Туристка уснула после вечеринки на курорте в Испании и не проснулась
30-летняя отдыхающая не проснулась утром после первого дня отпуска на средиземноморском курорте Кане Пастилла на острове Мальта (Испания). Об этом сообщает издание The Sun.
Пара прибыла на курорт накануне и решила исследовать местную ночную жизнь. Туристы посетили вечеринку, после чего вернулись в отель JS Palma Stay.
На следующее утро муж обнаружил жену без признаков жизни. Прибывшие на вызов медики не смогли установить точную причину смерти.
Супруг погибшей настаивает, что употребленный ими алкоголь не мог привести к летальному исходу. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
