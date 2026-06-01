Жертвенный буйвол убил мужчину после побега с религиозного праздника

Фото: istockphoto/2630ben

В Малайзии буйвол, предназначенный для жертвоприношения на праздновании Курбан-байрама, напал на мужчину и насмерть забил его рогами. Об этом сообщает портал Mothership.



Инцидент произошел 27 мая в пригороде Джохор-Бару. Примерно в десять часов утра животное вырвалось во время подготовки к церемонии у мечети и бросилось на одного из участников.

Буйвол сбил мужчину с ног и вонзил рога ему в ногу, повредив несколько артерий. Пострадавший смог подняться и убежать, но позже скончался в больнице.

Организаторов церемонии раскритиковали за то, что они не усыпили животное перед закланием. Традиционно мясо жертвенных животных раздают бедным.

Никита Кротов

