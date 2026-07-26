Юный россиянин не выжил при попытке доплыть до берега на матрасе

26 июля 2026, 13:52

В Башкирии 19-летний юноша утонул в озере, пытаясь доплыть до берега на матрасе

Фото: iStock/Олег Копьёв

19-летний парень утонул в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики в своем канале в мессенджере Max.