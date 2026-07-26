Юный россиянин не выжил при попытке доплыть до берега на матрасе
19-летний парень утонул в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики в своем канале в мессенджере Max.
Трагедия произошла на озере Ольховом недалеко от села Михайловка. Молодой человек плавал на надувном матрасе вместе с друзьями, после чего захотел самостоятельно добраться до берега. Однако приятели быстро потеряли его из виду и обратились за помощью. Спасатель несколько раз погружался в воду, но найти пропавшего не смог.
Утром 26 июля к поискам подключились водолазы. Тело юноши извлекли примерно в 25 метрах от берега на глубине около трех метров.
Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка утонула в пруду в Мензелинском районе Татарстана. Ребенок купался в непредназначенном для этого месте.
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