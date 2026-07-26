След пропавшего четыре дня назад пенсионера нашли в лесу под Красноярском
В Красноярском крае нашли след, который, предположительно, оставил 78-летний пенсионер, пропавший четыре дня назад. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».
По имеющейся информации, одиночный след находится в лесной местности и ведет к железной дороге. Сейчас он проверяется кинологическим расчетом объединения «Азимут» и беспилотником.
Всего за время операции волонтеры обследовали более 780 километров. Ежедневно на поиски выходят около 50 человек. При этом группа по-прежнему нуждается в помощниках и квадроциклах для изучения труднодоступной местности.
Ранее сообщалось, что в Тыве завершились поиски подростка, который пропал на прошлой неделе.
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