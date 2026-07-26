Легковушка попала под поезд в Дагестане
Легковое авто попало под поезд при ДТП в Дагестане
В Дербентском районе Дагестана зафиксировали смертельное ДТП с участием железнодорожного транспорта. Об этом стало известно 26 июля.
Как сообщает источник «Известий», на перегоне близ населенного пункта Джимикент легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Махачкала — Дербент. В результате удара водитель машины скончался на месте.
В настоящее время на месте трагедии работают оперативные службы. Выясняются все обстоятельства инцидента.
Ранее в Кировской области поезд снёс лесовоз на железнодорожном переезде. Подробности в нашем материале.
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