Россиянка не забрала тело месячного ребенка из морга
Жительница Карелии Анастасия объяснила, почему не забирает из морга тело своего месячного сына.
В разговоре с E1.RU она заявила, что ждет результатов экспертиз, поскольку считает, что к смерти ребенка могли привести ошибки медиков. По словам женщины, она привезла младенца в больницу Приозерска в Ленинградской области в тяжелом состоянии — он был дезориентированным, его кожа приобрела бордовый оттенок, а тело сводило спазмами. Как утверждает собеседница, в медучреждении не оказалось специалиста УЗИ и лаборанта для забора анализов, а врач, осмотревшая малыша, предположила, что у него кишечные колики.
Женщина рассказала, что просила срочно перевести сына в Санкт-Петербург, однако ей отказали. По ее словам, медики не увидели оснований для транспортировки. Спустя несколько часов состояние младенца резко ухудшилось, и он умер. Позже выяснилось, что причиной стало внутреннее кровотечение, которое, как утверждается, приняли за колики.
Анастасия заявила, что пока не забирает тело сына, опасаясь, что без завершения всех необходимых процедур расследование может быть затруднено. При этом, по ее словам, следователи уже выдали разрешение на кремацию. После смерти ребенка возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Читайте также: