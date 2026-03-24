Россиянка ужаснулась, когда вскрыла гроб младенца дома вопреки совету патологоанатома
В Чите местная жительница Валерия Дорохина открыла гроб с телом новорожденной дочери, несмотря на рекомендацию патологоанатома этого не делать, и шокировалась увиденным. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на юриста организации «Юраптеки» Анастасию Коптееву.
Как утверждается, за год до беременности женщина получила серьезные травмы после падения из окна второго этажа, в том числе переломы и дистопию почки. В конце 2024 года она забеременела, а на 34-й неделе ее госпитализировали с почечной коликой. В больнице ей установили стент, после чего спустя неделю выписали.
12 августа 2025 года, когда у Валерии отошли воды, она самостоятельно приехала в Забайкальскую краевую клиническую больницу. По ее словам, из-за сильной боли она просила врачей провести кесарево сечение, однако акушер-гинеколог Елизавета Ликина настояла на естественных родах.
Во время них состояние роженицы ухудшалось, а у плода, как сообщается, снизилась частота сердечных сокращений, что могло свидетельствовать о тяжелом течении схваток. Позднее выяснилось, что у ребенка было обвитие пуповиной, однако, по словам семьи, при поступлении это не выявили. Когда сердечный ритм стал критическим, врачи приняли решение о кесаревом сечении. После рождения девочка не заплакала.
Позже Валерия узнала, что ребенка поместили в реанимацию. Через несколько часов ей сообщили, что состояние новорожденной остается крайне тяжелым. На следующий день девочке потребовалось переливание крови, однако спустя 36 часов после рождения она умерла.
Похороны решили перенести, и дома семья открыла гроб. По словам родственников, на теле ребенка обнаружили следы повреждений. В больнице, как утверждает мать, причиной смерти называли курение во время беременности, однако она это отрицает. Согласно данным вскрытия, смерть наступила из-за перелома черепа, обширного кровоизлияния в мозг и повреждения мозговой ткани, полученных во время родов.
Валерия также заявила, что представители больницы пытались урегулировать ситуацию с помощью денег, но семья отказалась. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
