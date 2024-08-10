В Курской области вводится режим КТО

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В Курской области вводится режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО на территории субъекта РФ принято на фоне повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Вооруженных сил Украины.
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введение режима КТО на территории Брянской области.
Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».
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Александр Климов