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Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области проходит под руководством командования блока НАТО. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.
«Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – заявил он в беседе с военным корреспондентом Семеном Пеговым.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что наступление украинских войск на Курскую область сделает невозможными мирные переговоры.
Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».
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Александр Климов