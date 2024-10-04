Результаты вскрытия показали причину смерти «российского кита-шпиона»

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Кит-белуха Хвальдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, умер от бактериальной инфекции. Об этом пресс-служба полиции юго-восточного района Норвегии сообщила, ссылаясь на результаты вскрытия, проведённого Ветеринарным институтом.
Отмечается, что одной из вероятных причин смерти стала бактериальная инфекция, которую вызвала застрявшая во рту ветка, подчеркнул глава отдела полиции по Северному морю и по защите окружающей среды Амунн Преде Ревхейм.
Он добавил, что застрявшая в пасти ветка стала препятствием для питания. В ходе вскрытия не было обнаружено каких-либо признаков огнестрельных ранений, в связи с чем у полиции Норвегии нет основания для начала расследования.
Весной 2019 года в Норвегии рыбаки обнаружили белуху в сбруе. На пряжке был изображён логотип одной из компаний из Санкт-Петербурга. Тогда появилась информация, что животное находилось в российском плену, а теперь занимается шпионажем в пользу России. Кита нашли мёртвым 31 августа 2024 года.
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Он добавил, что застрявшая в пасти ветка стала препятствием для питания. В ходе вскрытия не было обнаружено каких-либо признаков огнестрельных ранений, в связи с чем у полиции Норвегии нет основания для начала расследования.
Весной 2019 года в Норвегии рыбаки обнаружили белуху в сбруе. На пряжке был изображён логотип одной из компаний из Санкт-Петербурга. Тогда появилась информация, что животное находилось в российском плену, а теперь занимается шпионажем в пользу России. Кита нашли мёртвым 31 августа 2024 года.
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Анастасия Чинкова