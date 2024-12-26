РФС: КДК отстранил от футбола пятерых российских игроков за договорные матчи

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Контрольно-дисциплинарный комитет отстранил пятерых игроков команды «Пари Нижний Новгород-М» за организацию договорных матчей в Молодежной футбольной лиге. Соответствующие сообщение появилось на официальном сайте РФС.
«Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, поэтому, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.
Дисквалификации получили как и нынешние, так и бывшие игроки «Пари Нижний Новгород-М». В числе договорных матчей оказались игры молодежного первенства России: «Ахмат-М» — «Пари НН-М» в первом туре 8 марта (изначально 1:1, засчитано 3:0) и ЦСКА-М — «Пари НН-М» во втором туре 15 марта (засчитан фактический результат 8:1).
Пожизненное отстранение от любой футбольной деятельности получил Никита Милюков. К пятилетней дисквалификации приговорили Захара Мозина, Максима Галочкина и Павла Шалимова. Трое последних будут находится под реальным исполнением санкций один год, а следующие четыре условно с испытательным сроков в два года.
Также дисквалификацию получил Денис Чупрунов. Он отстранен от футбола на три года условно с испытательным сроком в два года. К тому же ему полагается штраф в размере 50 тысяч рублей.
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