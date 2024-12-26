Жительницу Бурятии осудят по делу о покупке автомобиля на деньги ребенка-сироты

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Дело жительницы Бурятии, обвиняемой в особо крупном мошенничестве, рассмотрит суд, проинформировали в региональном СУ СК РФ. Следователи считают, что женщина похитила 475 тысяч рублей, оформив опеку над ребенком на возмездной основе. Средства поступили осенью 2020 года.
Органам опеки обвиняемая пообещала, что купит автомобиль для ребенка, однако пользовалась машиной сама. Оставшуюся сумму в 165 тысяч она потратила на себя.
Требование переоформить машину на ребенка злоумышленница проигнорировала, а ей самой заинтересовались полицейские. Ребенок сейчас находится в другой семье.
Перед этим сообщалось, что мужчина подал в суд на супругу, которая ему изменяла.
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Требование переоформить машину на ребенка злоумышленница проигнорировала, а ей самой заинтересовались полицейские. Ребенок сейчас находится в другой семье.
Перед этим сообщалось, что мужчина подал в суд на супругу, которая ему изменяла.
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Никита Кротов