РИА: Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

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В паре кварталах от Белого дома в Вашингтоне открыли стрельбу, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в местной полиции.
Собеседник агентства сообщил, что стрельба произошла около 05:00 утра (13:00 по московскому времени) на «K Street», которая находится в паре кварталов от Белого дома.
Ранее стрельбу открыли на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе штат Калифорния. В результате, два человека погибли, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести.
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«Там был взрослый мужчина без сознания, не дышал, это дело об убийстве», — прокомментировал ситуацию в американской полиции. Он также подчеркнул, что этот мужчина скончался в больнице.
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Евгения Парфентьева