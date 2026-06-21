Пять человек пострадали при вооружённом нападении возле мечети в Шотландии
В Эдинбурге вооружённый мужчина напал на людей возле мечети. Пятерым пострадавшим понадобилась медицинская помощь, передаёт BBC.
По данным правоохранителей, первая атака произошла накануне вечером в западной части города. Злоумышленник ранил двух мужчин, а также устроил погром на автозаправочной станции и в пиццерии. В ходе последующих нападений травмы получили ещё трое человек.
Свидетели описали нападавшего как мужчину с обнажённым торсом, который ходил по улицам Эдинбурга с крупнокалиберным оружием. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и задержали 36‑летнего местного жителя.
Начальник эдинбургской полиции Катриона Патон прокомментировала случившееся. По её словам, в Шотландии нет места расизму и ненависти на религиозной почве.
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