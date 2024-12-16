РИА Новости: задержанных в Тунисе российских туристов содержат в тюрьме Mornaguia

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Задержанных в Тунисе 11 российских туристов содержат в тюрьме Mornaguia, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на невесту одного из задержанных.
Невеста одного из задержанных поделилась, что россияне поехали в небольшое селение Хайдра, которое расположено рядом с границей с Алжиром. В ноябре туристы перестали выходить на связь. Потом оказалось, что сотрудники местной полиции задержали россиян и держат их под стражей.
Адвокат передал родственникам, что в настоящее время россияне пребывают в тюрьме Mornaguia. Невеста одного из задержанных отметила плохие условия содержания.
Родственники и близкие туристов из Российской Федерации обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить людей — 13 декабря они опубликовали петицию на сайте Change.org.
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Адвокат передал родственникам, что в настоящее время россияне пребывают в тюрьме Mornaguia. Невеста одного из задержанных отметила плохие условия содержания.
«Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами», — обратила внимание женщина.
Родственники и близкие туристов из Российской Федерации обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить людей — 13 декабря они опубликовали петицию на сайте Change.org.
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Ольга Енгалычева