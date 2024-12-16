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Mash: в Видном покупательницы алкомаркета избили девушку и ее 10-летнего брата

Фото: iStock/ princigalli

Фото: iStock/ princigalli

В Московской области в городе Видное посетительницы алкомаркета совершили нападение на 22-летнюю девушку и её десятилетнего брата, сообщил Телеграм-канал Mash.
Повод для избиения — взгляд, которая пострадавшая бросила на одну из посетительниц магазина, находясь в очереди. Инцидент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что три женщины тащат за волосы клиентку магазина — она им чем-то им не понравилась. За девушку хотел вступиться брат-подросток, но зачинщицы конфликта толкнули его в снег и стали избивать.



Уточнялось, что на потасовку двух подруг подговорила третья. Последняя была недовольна тем взглядом пострадавшей в очереди в её сторону.

22-летнюю россиянку и ее малолетнего брата доставили в больницу. Медицинские работники диагностировали у обоих сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники в Подмосковье пять 14-летних девочек избили свою сверстницу.

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NBC: в США пьяный 16-летний подросток убил четырёх родственников
16 декабря 2024, 17:41

Фото: iStock/ Willard

Полиция американского штата Нью-Мексико задержала подростка, который застрелил четырех членов своей семьи, сообщил телеканал NBC.
По данным правоохранительных органов, 16-летний подросток позвонил в службу спасения в 3:32 утра в субботу, 14 декабря. Он сообщил о смерти рядом с небольшим городом Белен.

Полиция штата Нью-Мексико добавила, что подросток был «в состоянии сильного алкогольного опьянения» и сдался приехавшим сотрудникам правоохранительных органов с поднятыми руками. В жилище нашли пистолет, а ещё тела четырёх человек возраста 42, 35, 16 и 14 лет.

Застрелившему свою семью подростку предъявили обвинение по четырем пунктам.

Ранее Щербинский городской суд арестовал женщину-водителя. Она не справилась с управлением в Новой Москве и насмерть сбила на тротуаре ребенка. Виновница дорожно-транспортного происшествия будет находиться в СИЗО до 14 февраля.

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#алкоголь
#сша
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В Екатеринбурге арестовали мужчину за попытку поджечь военкомат
Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину на два месяца за попытку поджечь военкомат
16 декабря 2024, 17:41

Фото: iStock/maximus92

Ленинский районный суд города Екатеринбурга на два месяца заключил под стражу местного жителя, который пытался поджечь военкомат.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда, мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным Ленинского райсуда, арестованный — Дмитрий Баранов, ему 29 лет. Перед заседанием его родители рассказали журналистам, что их сын работает ландшафтным дизайнером, судимостей нет, в политических мероприятиях не участвовал.

Как писали местные СМИ, вечером 13 декабря екатеринбуржец бросил несколько коктейлей Молотова в здание военного комиссариата Свердловской области, 14 декабря его задержали, а на следующий день мужчине предъявили обвинение.

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В Москве суд арестовал женщину, которая сбила насмерть ребёнка на тротуаре
16 декабря 2024, 17:01

Фото: iStock/ Hakase_

Щербинский городской суд арестовал женщину-водителя. Она не справилась с управлением в Новой Москве и насмерть сбила на тротуаре ребенка, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Виновница дорожно-транспортного происшествия будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 14 февраля. Расследование контролирует столичная прокуратура.

По информации канала, женщина пережила потерю отца — он тяжело болел. Именно из-за этого она села за руль в состоянии алкогольного опьянения. В день трагедии она приобрела в магазине бутылку ликера и ехала в другой магазин за сигаретами. Гособвинитель объявил, что фигурантка ведёт аморальный образ жизни и могла скрыться от следствия, из-за этого её отправили под арест.

Виновница ДТП не раз нарушала правила дорожного движения, она неоднократно ездила в нетрезвом виде.

После трагического происшествия жители района стали приносить цветы и плюшевые игрушки к месту аварии.

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В Бийске ёлку украсили тушкой щуки
16 декабря 2024, 16:59

Фото: iStock/Zeffss1

Новогоднюю ёлку у Дворца культуры в Бийске (Алтайский край) украсили тушкой щуки.
Как пишет «Lenta.ru» cо ссылкой на издание «Подъём», видео с елью выложили в соцсети. Помимо рыбы, на дереве высели потрёпанные мягкие игрушки и гирлянда, которую пользователи соцсетей назвали «грустной».
«Представляешь, просто рыба! Половина рыбы. Я не знаю, для кого её подвесили, для птиц, чтобы они обгладывали», — прокомментировала автор видео.
В сообщениях к публикации пользователи пошутили, что у местных властей хватило денег лишь на такое украшение. Однако, представитель мэрии рассказал журналистам, что рыба на новогодней ёлке появилась в результате чьей-то шутки, и вскоре своеобразный декор заменят правильными украшениями.

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В Москве задержали мошенника-гастролера, который помогал обмануть актрису Рязанову
16 декабря 2024, 16:43

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова).

В Москве задержали одного из актёров-гастролёров, который помогал обмануть актрису Раису Рязанову — она известна по фильму «Москва слезам не верит», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.
Задержанного 44-летнего жителя Новосибирска нашли в хостеле. Он поделился, что отдал деньги иному участнику криминальной схемы, когда получил 45 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Мошенники выманили 4 млн рублей у актрисы Раисы Рязановой. Артистке позвонил мошенник, представившийся правоохранителем. Он сказал, что средства на ее банковских счетах могут использовать для финансирования экстремизма и терроризма. Чтобы не допустить подобного, нужно обналичить деньги и передать их для хранения в Центральный банк РФ.

«Женщина сняла со своих счетов 4 млн рублей и в условленном месте передала их незнакомцу, который назвал кодовую фразу. Через некоторое время актриса поняла, что стала жертвой мошенников», — подчеркнула Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотренно частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранту заключили под стражу, отметила официальный представитель МВД.

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В Москве вынесли приговор реставратору Соловецкого архипелага
В Москве реставратора Соловецкого архипелага осудили на 5 лет
16 декабря 2024, 16:22

Фото: iStock/undefined undefined

Тушинский районный суд в Москве приговорил к пяти годам заключения 56-летнего Николая Белякова, бывшего гендиректора организации «Архстроймеханизация»: его обвинили в махинациях, совершённых при реставрации одного из объектов культурного наследия на островах Соловецкого архипелага.
Как пишет «Коммерсантъ», стоимость работ по восстановлению монастырского скита была завышена подсудимым почти на 56 млн рублей. Более того, нанятые Беляковым рабочие не имели соответствующего образования и квалификации, при реконструкции исторического объекта они не соблюдали требования проектной техдокументации и строительно-реставрационные нормы.

Осуждённый Беляков будет отбывать наказание в колонии общего режима.

«Ъ» также сообщает, что гособвинитель затребовал для подсудимого девять лет лишения свободы. Судья Надежда Ткачева сочла запрошенный прокурором срок чрезмерным, назначив фигуранту почти вдвое меньше — пять лет.

Как следует из материалов расследования, фирма «Архстроймеханизация» участвовала в организованной в рамках госпрограммы «Культура России (2012–2018 годы)» масштабной реконструкции Соловецкого монастыря и отдельных сооружений на островах Соловецкого архипелага.

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#приговор
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Около 3700 тонн мазута разлились с двух затонувших в Керченском проливе танкеров
16 декабря 2024, 16:06

Фото: iStock/nightman1965

Около 3700 тонн мазута, по предварительным оценкам, разлились в Чёрное море из-за потерпевших крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время специалисты продолжают работу. Сведения будут уточняться.

Накануне стало известно о том, что два танкера, перевозящие порядка девяти тысяч тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. На их борту находилось в общей сложности 29 членов экипажа. Всех удалось спасти и госпитализировать в лечебные заведения на вертолётах Ми-8 МЧС России. Причиной крушения стали сильные штормовые волны, повредившие конструкции судов.

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#нефть
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#крушение
#мчс
#специалисты
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В летевшем в Москву самолете треснуло лобовое стекло во время полета
16 декабря 2024, 15:56

Фото: istockphoto / Diy1

На борту Boeing 737–800, выполнявшего рейс из Волгограда в Москву, 13 декабря произошел инцидент. В самолете треснуло лобовое стекло. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
По данным канала, экипаж самолета сообщил о растрескивании внешнего правого лобового стекла во время полета.

Несмотря на возникшую непредвиденную ситуацию, командир воздушного судна принял решение продолжить маршрут и следовать в аэропорт назначения. В столичном аэропорту Шереметьево был объявлен сигнал тревоги, чтобы подготовить все необходимые меры для безопасной посадки. Посадка лайнера прошла успешно, и, к счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее стало известно, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково у самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» загорелся двигатель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пассажир
#авиакомпании
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В Бурятии женщина украла 930 тысяч и потратила их на одежду, алкоголь и сауны
16 декабря 2024, 15:18

Фото: iStock/ Maksym Belchenko

В Бурятии задержали женщину, которая украла большую сумму с карты знакомого, сообщили пресс-служба республиканской полиции в Телеграм-канале.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что 28 октября женщина распивала алкоголь со знакомым в селе Кижинга. Утром жена потерпевшего поняла, что со счёта мужа ночью пропало 930 тысяч рублей. Куда исчезли деньги, мужчина объяснить не смог. Из истории операций выяснилось, что сумму перечислили на карту несовершеннолетней дочери 43-летней участницы встречи. Работники полиции приехали к ней домой, но хозяйку не застали.

Потом оказалось, что она в срочном порядке обналичила переведенные деньги и поехала в Иркутск, а следом — в Улан-Удэ. Там она какое-то количество времени жила и ни в чём себе не отказывала — ходила на шопинг, посещала ночные клубы и сауны, тратила деньги на спиртное, а потом ее задержали полицейские.

Фигурантка призналась, что подсмотрела у мужчины пароль от его онлайн-банка и воспользовалась его смартфоном, когда тот был в состоянии алкогольного опьянения. Все украденные деньги к моменту задержания она успела потратить.

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