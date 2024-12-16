Mash: в Видном покупательницы алкомаркета избили девушку и ее 10-летнего брата

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В Московской области в городе Видное посетительницы алкомаркета совершили нападение на 22-летнюю девушку и её десятилетнего брата, сообщил Телеграм-канал Mash.
Повод для избиения — взгляд, которая пострадавшая бросила на одну из посетительниц магазина, находясь в очереди. Инцидент попал на видео.
На опубликованных кадрах видно, что три женщины тащат за волосы клиентку магазина — она им чем-то им не понравилась. За девушку хотел вступиться брат-подросток, но зачинщицы конфликта толкнули его в снег и стали избивать.
Уточнялось, что на потасовку двух подруг подговорила третья. Последняя была недовольна тем взглядом пострадавшей в очереди в её сторону.
22-летнюю россиянку и ее малолетнего брата доставили в больницу. Медицинские работники диагностировали у обоих сотрясение мозга.
Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники в Подмосковье пять 14-летних девочек избили свою сверстницу.
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На опубликованных кадрах видно, что три женщины тащат за волосы клиентку магазина — она им чем-то им не понравилась. За девушку хотел вступиться брат-подросток, но зачинщицы конфликта толкнули его в снег и стали избивать.
Уточнялось, что на потасовку двух подруг подговорила третья. Последняя была недовольна тем взглядом пострадавшей в очереди в её сторону.
22-летнюю россиянку и ее малолетнего брата доставили в больницу. Медицинские работники диагностировали у обоих сотрясение мозга.
Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники в Подмосковье пять 14-летних девочек избили свою сверстницу.
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Ольга Енгалычева