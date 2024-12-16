Самолет совершил вынужденную посадку на Бермудах из-за вони свиней в грузовом отсеке

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Самолет авиакомпании KLM вынужденно совершил посадку из-за «невыносимого запаха» от свиней, сообщил портал Aviation A2Z.
Нештатная ситуация произошла на борту Boeing 787 Dreamliner, который летел из Амстердама в Мехико. Где-то через шесть часов полёта пилоты воздушного судна связались с диспетчерской службой и рассказали о необычной проблеме. Они поделились, что около сотни живых свиней, которые находились в грузовом отсеке, источали неприятный запах — он проник и в кабину.
Капитан самолёта отметил, что ситуация не была чрезвычайной, но требует оперативного внимания. На борту лайнера находилось больше 250 пассажиров, воздушному судну пришлось совершить посадку на Бермудских островах, чтобы выгрузить свиней. Животных оставили под ветеринарное наблюдение в безопасном месте.
После посадки пассажиров и экипаж самолёта поселили в местных отелях. В итоге воздушное судно вылетело в точку назначения с задержкой.
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Капитан самолёта отметил, что ситуация не была чрезвычайной, но требует оперативного внимания. На борту лайнера находилось больше 250 пассажиров, воздушному судну пришлось совершить посадку на Бермудских островах, чтобы выгрузить свиней. Животных оставили под ветеринарное наблюдение в безопасном месте.
После посадки пассажиров и экипаж самолёта поселили в местных отелях. В итоге воздушное судно вылетело в точку назначения с задержкой.
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Ольга Енгалычева