Спасенному из-под лавины в Европе туристу выставили счет

05 августа 2025, 13:38

Спасенному из-под лавины в Италии британцу выставили счет на 12,2 тысячи фунтов

Фото: istockphoto/med_ved

Британский турист столкнулся с серьезными последствиями после того, как его спасли из-под лавины в итальянских Доломитах.