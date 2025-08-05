Спасенному из-под лавины в Европе туристу выставили счет
Британский турист столкнулся с серьезными последствиями после того, как его спасли из-под лавины в итальянских Доломитах.
Как пишет Daily Mail, мужчина, 60 лет, оказался в опасной ситуации недалеко от Сан-Вито-ди-Кадоре, несмотря на наличие многочисленных предупреждающих знаков о возможной лавиноопасности на выбранном маршруте.
После спасательной операции ему был выставлен счет на 12,2 тысячи фунтов стерлингов (примерно 1,2 миллиона рублей). Спасатели пояснили, что сумма штрафа возросла после Brexit: до выхода Великобритании из ЕС британские туристы платили лишь несколько сотен фунтов за нарушения правил безопасности.
Теперь же они подлежат тем же штрафам, что и граждане стран, не входящих в ЕС. Этот случай подчеркивает необходимость соблюдения мер предосторожности и уважения к местным правилам во время активного отдыха, сказано в материале.
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