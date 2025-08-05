В Индии сняли на видео, как наводнение смывает целую деревню
В Индии очевидцы сняли на видео, как наводнение смывает целую деревню. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Происшествие случилось после ливня, из-за которого огромный поток воды начал спускаться с горы. В результате наводнения были снесены жилые дома и дороги. Без вести пропало около 60 человек.
Ранее в Китае был снят разрушительный торнадо, столб которого поднялся от земли до неба. Из-за негобыли разорваны в клочья легкие постройки, и некоторые жители остались без электричества.
К тому же «Радио 1» рассказывало о палаточном лагере в Краснодарском крае, который смыло из-за сильного ливня. В нем находились несовершеннолетние из детского центра «Орленок».
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