Рыбак нашел обезображенное тело на пляже в турецкой провинции

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В турецкой провинции Мугла было обнаружено тело женщины, которое вынесло на берег. Об этом информирует телеканал Habertürk.
«Рыбачивший в деревне Экинджик мужчина сообщил, что увидел тело женщины, которое вынесло волнами на берег. Жандармы прибыли на место происшествия и осмотрели тело женщины, у которого отсутствовали некоторые части», — сообщает телеканал.Расследование начато. По предварительным данным, женщина могла быть нелегальной мигранткой. Известно, что на прошлой неделе на пляжах провинции Анталья было обнаружено не менее шести тел, а некоторые из них были обезображены. Трупы были направлены на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств гибели.
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Алина Юрчак