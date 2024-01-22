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Рыбак нашел обезображенное тело на пляже в турецкой провинции

Habertürk: Рыбак нашел тело женщины на пляже в турецкой провинции Мугла
22 января 2024, 14:39
Фото: istock / Aroma photography

Фото: istock / Aroma photography

В турецкой провинции Мугла было обнаружено тело женщины, которое вынесло на берег. Об этом информирует телеканал Habertürk.

«Рыбачивший в деревне Экинджик мужчина сообщил, что увидел тело женщины, которое вынесло волнами на берег. Жандармы прибыли на место происшествия и осмотрели тело женщины, у которого отсутствовали некоторые части», — сообщает телеканал.
Расследование начато. По предварительным данным, женщина могла быть нелегальной мигранткой. Известно, что на прошлой неделе на пляжах провинции Анталья было обнаружено не менее шести тел, а некоторые из них были обезображены. Трупы были направлены на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств гибели.


11 декабря посольство Ливана в Анкаре заявила о затонувшей лодке с 90 мигрантами, которая направлялась в сторону Кипра.

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#происшествия
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#посольство
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Житель Подмосковья устроил «пьяный форсаж», угнав такси и грузовик
Пьяный житель Подмосковья угнал такси, а затем врезался на нём в грузовик
22 января 2024, 15:38

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Пьяный житель Подмосковья угнал такси, врезался на нём в грузовик, а затем угнал и этот автомобиль, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
По её словам, дерзкое преступление произошло в городе Солнечногорск Московской области.

Злоумышленник напал на водителя такси и, угрожая ему ножом, угнал автомобиль. Управляя такси, на 48-м километре ЦКАД он врезался в грузовик. Угонщик не растерялся, и решить угнать большегруз, вместо разбитого такси. Водителю грузовика он нанёс ножевое ранение, а затем попытался скрыться на его автомобиле.

К счастью, преследовавшим мужчину правоохранителям удалось остановить угнанный автомобиль. Выяснилось, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент задержанный находится под стражей, на него возбуждено уголовное дело.

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#дтп
#московская область
#алкоголь
#полиция
#грузовик
#уголовное дело
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В Чувашии житель Нижнего Тагила пытался скрыться от силовиков с 26 кг наркотиков
22 января 2024, 15:37

Фото: istock / akiyoko

В Чувашии сотрудники правоохранительных органов изъяли 26 килограммов мефедрона, которые житель Нижнего Тагила перевозил с воем автомобиле. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД по республике.

Сотрудники уголовного розыска вместе с ГИБДД при отработке оперативных данных остановили автомобиль на 684 километре трассы М-12. За рулем машины находился 35-летний житель Нижнего Тагила, который в ходе диалога с полицейскими попытался завести двигатель машины и уехать, но все равно был задержан. Отмечается, что мужчина ранее был судим.

«При обследовании автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили в багажнике среди личных вещей и изъяли около 26 килограммов мефедрона и 200 граммов других запрещенных веществ, что подтверждено экспертизой», — сказано в сообщении.
Согласно версии полиции, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигурант арестован.

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#гибдд
#наркотики
#автомобиль
#уголовное сотрудники
#машины
#рф
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Посол Жирнов подтвердил гибель супружеской пары при крушении Falcon 10
22 января 2024, 15:24

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Супружеская пара из России погибла при крушении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане, эту информацию подтвердил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью для «РИА Новости».
«На борту находилось шесть человек. К сожалению, двое погибли в результате авиакатастрофы. это супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы. Слова глубочайших соболезнований родным и близким, это огромная утрата и огромная боль», — сообщил собеседник агентства.

Жирнов также рассказал, что уже успел встретиться с четырьмя выжившими в авиакатастрофе. Он выразил надежду, что совсем скоро они смогут отправиться домой, в Россию.

Напомним, 21 января частный самолёт потерпел крушение на северо-востоке Афганистана. Как стало известно позже, четверых выживших эвакуировали с места происшествия и оказали первую медицинскую помощью представители «Талибана»*.

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#крушение
#афганистан
#смерть
#супруги
#самолет
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В России придумали действенное наказание для банкиров за утечку данных
В АРБ призвали публично наказывать топ-менеджеров банков за утечку данных
22 января 2024, 15:11

Фото: IStock/PUGUN SJ

В России предложили лишать топ-менеджеров банков работы и закрывать для них возможность устроиться на аналогичную должность в другие организации в течение десяти лет. Такое наказание предложили ввести для руководителей, которые несколько раз допустили утечку данных россиян из своих банков.
Однако президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил «Радио 1», что это незаконно и ущемляет права человека. По его мнению, нужно сперва провести проверку на причастность топ-менеджера к нарушению.
«Если нет доказанной вины, то вообще незаконно отстранять из-за многочисленных утечек информации. Нужно понять причинно-следственную связь, действительно ли это произошло по вине данного топ-менеджера. Репутационно можно какие-то действия предпринять, сделать историю публичной, известной», — сказал Тосунян.
Специалист напомнил, что в некоторых случаях за утечку персональных данных предполагается уголовное наказание. Однако Тосунян подчеркнул, что в деле важен не только сам факт «слива», но и последствия, которые грозят гражданам.
«Нужно систематизировать и структурировать этот вопрос. И по каждой структуре этих правонарушений составить цепочку последствий. Нужно понять, с какой целью эти правонарушения были осуществлены. Потому что, когда просто базу данных воруют и видно, что они проданы, исходя из соображений конкуренции или мошеннических действий, а потом за этим последуют мошеннические действия, — это одна история. А когда утекли данные, которые и так везде используются – это другое дело», — сказал собеседник.
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#данные
#наказание
#банк
#россия
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Парня российской порноактрисы приговорили к колонии за расправу над ней
Парня порноактрисы Гришман приговорили к восьми годам колонии за ее убийство
22 января 2024, 14:21

Фото: istock / AMilkin

Суд в Санкт-Петербурге назначил 8 лет колонии строгого режима Дмитрию Хамловскому (Чернышову), который полтора года назад убил свою девушку, порноактрису Анастасию Хамловскую, известную под фамилией Гришман. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.

Молодого человека признали винновым по части 1 статьи 105 УК РФ, в суде он вину полностью признал.

По версии следствия, убийство произошла 31 июля 2022 года. В квартире на Южном шоссе Северной столицы Дмитрий из-за конфликтов на почве ревности не менее 22 раз ударил ножом потерпевшую. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Гришман обнаружили 10 августа, в тот же день полицейские задержали ее парня.

Ранее сообщалось, что на Сахалине женщина приревновала сожителя к бывшей и расправилась с ним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#убийство
#ук
#полицейские
#рф
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Минпромторг: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не проходил процедуры приемки
22 января 2024, 14:12

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, так как он не прошел все необходимые процедуры приемки. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
По мнению Евтухова, по данному вопросу будут происходить отдельные обсуждения и проверки. Однако ранее в компании сообщали о том, что необходимое заключение о соответствии всем градостроительным нормам и требованиям безопасности было получено.

Напомним, 13 января в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

По предварительным данным, ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. По факту происшествия глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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Блиновской после предъявления обвинений по новой статье грозит 16 лет колонии
22 января 2024, 13:47

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Блогеру Елене Блиновской грозит 16 лет колонии после предъявления ей обвинений по новой статье. Об этом информирует телеграм-канал Shot.
По данным канала, следователи установили причастность Блиновской к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По информации следствия, королева марафонов не позднее 2019 получила электронные ключи нескольких юридических лиц и переводила средства с их расчётных счетов и тратила на собственные нужны. По данной статье максимальное название предусматривает 6 лет колонии.

Помимо этого, в отношении блогера все еще расследуются два уголовных дела: по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и , п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Отмывание денег в особо крупном размере». По этим статьям марафонщице грозит 3 и 7 лет соответственно.

Как сообщил адвокат Блиновской Наталия Сальникова изданию РИА Новости, суд рассмотрит вопрос об ее аресте уже сегодня. На сегодняшний день долг Блиновской перед ФНС вырос до 1 миллиарда 490 млн рублей.

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#суд
#следователи
#ук
#адвокат
#ключи
#фнс
#новости
#рф
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В Подмосковье поймали серийного вора продуктов
22 января 2024, 13:44

Фото: Фотобанк Московской области

Мужчину, подозреваемого в совершении серии краж товаров из продуктовых магазинов в городском округе Шаховская, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«О краже в полицию заявил директор магазина на улице Центральная в селе Раменье округа Шаховская. Он сообщил, что из торгового зала украли продукты более чем на 4 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали 42-летнего жителя города Пушкино. В ходе следствия было установлено, что задержанный причастен еще к двум аналогичным кражам на территории Шаховской. Общая сумма ущерба превысила 18 тысяч рублей.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#кражи
#криминал
#шаховская
#полиция
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Мать выжившего в авиакатастрофе в Афганистане медика из Дмитрова рассказала о сыне
22 января 2024, 13:40

Видео: Евгений Рой. Фото: профиль Игоря Сывороткина во «ВКонтакте»

Мать выжившего в катастрофе Falcon 10 дмитровчанина Игоря Сывороткина ждёт возвращения сына из Афганистана. Молодой человек попал в авиакатастрофу, когда самолёт летел из Таиланда в Москву.
«Сын был в этом самолёте в качестве медика. С ним находился ещё один медработник, они сопровождали наших туристов. Мне позвонили из медицинской компании, в которой сын работает реаниматологом, и сообщили, что он жив. За всеми пострадавшими в авиакатастрофе уже вылетела группа медиков из Москвы», – рассказала мать Игоря Светлана Сывороткина.
Она добавила, что сын живёт вместе с супругой, детей у них нет.

Ранее сообщалось, что российский бизнес-джет Falcon 10 выполнял экстренный медицинский рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). Он эвакуировал россиянку, которая во время отпуска в таиландской Паттайе тяжело заболела и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В полёте пациентку сопровождали два медика и супруг.

Позже стало известно, что борт разбился в афганских горах из-за отказа двух двигателей. По предварительным данным, выжили врачи и пилоты. По факту авиакатастрофы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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