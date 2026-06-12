Рыбак схватил за хвост и оседлал большую белую акулу, которая попалась ему на крючок
У берегов американского острова Нантакет рыбак случайно поймал большую белую акулу и оседлал её на пляже. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры инцидента.
Эллиот Судал, занимающийся рыбной ловлей более 13 лет, признался, что на его крючок впервые клюнул столь опасный морской хищник. Это его поразило и шокировало одновременно. Очевидцы записали на камеру, как мужчина подтягивает акулу ближе к суше, хватает ее за хвост и, остановившись на границе, где хищник уже не может полноценно плавать, осторожно присаживается ему на спину. Судал использовал этот момент, чтобы измерить длину своего «улова».
Рыбак признался, что благодарен судьбе за возможность пообщаться с удивительным морским существом. Разумеется, он недолго держал акулу у берега и быстро выпустил ее обратно в море. Вылов больших белых акул запрещён: вид считается уязвимым и находится под защитой международных природоохранных организаций.
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