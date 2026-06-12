Рыбак схватил за хвост и оседлал большую белую акулу, которая попалась ему на крючок

12 июня 2026, 05:04

Рыбак оседлал большую белую акулу у берегов американского острова Нантакет

Фото: iStock/CoreyFord

У берегов американского острова Нантакет рыбак случайно поймал большую белую акулу и оседлал её на пляже. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры инцидента.