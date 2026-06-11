Мать скормила псам своего новорожденного ребёнка
В чешском городе Киншперк-над-Огржи местная жительница скормила собакам своего новорожденного ребёнка. Об этом пишет местное издание Krimi-Plzen.
Свекровь 35-летней женщины обнаружила на заднем дворе полиэтиленовые пакеты с окровавленными фрагментами тела младенца. Однако все части погибшего до сих пор не нашли, и полиция считает, что их съели псы. Более того, есть вероятность, что подозреваемая намеренно использовала животных для сокрытия следов инцидента.
Случившееся повергло небольшой город в шок. Жители установили временный мемориал в память о ребенке на месте, где находились останки. Жестокую мать арестовали и предъявили ей обвинение в особо тяжком убийстве. По информации соседей, подозреваемая находилась на позднем сроке беременности, однако в какой-то момент её живот внезапно уменьшился. В случае признания вины женщине грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
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