Мать скормила псам своего новорожденного ребёнка

11 июня 2026, 23:25

В чешском городе Киншперк-над-Огржи мать скормила псам новорожденного ребенка

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В чешском городе Киншперк-над-Огржи местная жительница скормила собакам своего новорожденного ребёнка. Об этом пишет местное издание Krimi-Plzen.