На Камчатке во время поисков человека заблудился и пропал волонтёр
На Камчатке во время поисков человека заблудился и исчез один из добровольцев. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Спасательная операция велась в Быстринском районе, где пропал охотник. Мужчина в последний раз выходил на связь в ноябре прошлого года. Волонтёры разбились на группы, но один из участников отделился от остальных, а затем потерялся. Предположительно, доброволец ушёл в неизвестном направлении без компаса, телефона и навигации. Для его поисков на место вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями и полицейскими.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Питере второй раз за месяц ищут подростка, который ушёл из дома на следующий день после возвращения. Есть вероятность, что парень уже находится за пределами города — после первого исчезновения его нашли в Пензенской области.
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