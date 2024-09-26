Рыбаки выловили редчайшего сельдяного короля, предвещающего катаклизмы

Фото: istock/scyther5
Австралийские рыбаки поймали редчайшую рыбу — сельдяного короля, который, по древним легендам, предвещает природные катаклизмы. Об этом сообщает Daily Mail.
Трехметровую рыбу обнаружил Кертис Петерсон, капитан прогулочного судна компании Tiwi Islands Adventures. Он опубликовал фото с уловом, где позирует вместе с одним из участников круиза, держа в руках необычное животное с длинным, узким телом, головой, напоминающей лошадиную, и глазами «размером с тарелку».
По данным издания, рыба была случайно выловлена у берегов Северной территории Австралии. Обозреватель Northern Territory News Алекс Джулиус отметил редкость подобного улова в этом регионе.
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По данным издания, рыба была случайно выловлена у берегов Северной территории Австралии. Обозреватель Northern Territory News Алекс Джулиус отметил редкость подобного улова в этом регионе.
«Я впервые слышу, чтобы кто-то поймал такую рыбу здесь. Обычно находят только выброшенные на берег останки», — заявил он.Фото необычного улова вызвало споры среди зрителей телеканала Fishing Australia TV, который также разместил снимок на своей странице в соцсетях. Некоторые усомнились в подлинности снимка, предположив, что он мог быть сгенерирован нейросетью, а другие отметили сходство рыбы с гигантским морским коньком.
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Елена Перлова