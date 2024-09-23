В Подмосковье частный самолёт совершил аварийную посадку в русло Оки

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В районе аэродрома Пущино у подмосковного Серпухова частный самолёт совершил аварийную посадку в русло реки Ока. Пассажиры гидроплана были пьяны.
Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, пилот изначально хотел посадить самолёт «Борей АэроВолга» (RA-4440G) на воду, но забыл убрать шасси. Из-за этого гидроплан перевернулся и почти полностью ушёл под воду. Лётчика и пассажиров спасли находившиеся поблизости рыбаки. В аварии никто не пострадал.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту происшедшего сразу по двум уголовным статьям: о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Рыбаки рассказали, что до того, как совершить свой кульбит в русле реки, пилот незколько раз пролетал на минимальной высоте над их лодками.
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Александр Бойцов