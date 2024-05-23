Рыболовецкое судно под флагом России задержали у берегов Индонезии

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У берегов Индонезии задержали рыболовецкое судно с российским флагом, на борту которого находились 12 индонезийцев и 18 граждан других государств. Об этом пишет РИА Новости.
Меры по задержанию были приняты в связи с незаконным выловом рыбы. При этом неизвестно, были ли на борту россияне.
Ранее центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что йеменское движение «Ансар Алла» атаковало нефтяной танкер, который следовал в Китай после остановки в России. Инцидент произошёл в Красном море.
По судну был произведён удар противокорабельной баллистической ракетой, в результате чего отсеки были заполнены водой, потеряно движение и управление.
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Ранее центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что йеменское движение «Ансар Алла» атаковало нефтяной танкер, который следовал в Китай после остановки в России. Инцидент произошёл в Красном море.
По судну был произведён удар противокорабельной баллистической ракетой, в результате чего отсеки были заполнены водой, потеряно движение и управление.
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Анастасия Чинкова