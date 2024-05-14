В Индонезии россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь

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В Индонезии россиянину и двум украинцам грозит казнь за производство наркотиков в подпольной лаборатории. Об этом информирует портал Detik.
Отмечается, что вместе с подельником, гражданином Индонезии, на вилле площадью 180 квадратных метров фигуранты выращивали каннабис, а также наладили производство мефедрона. По словам главы агентства уголовных расследований национальной полиции Индонезии комиссара Вахью Видада, россиянин сбывал наркотики через даркнет и Telegram.
Согласно информации источника, в общей сложности сотрудники правоохранительных органов конфисковали 10 кг марихуаны, 684 гр мефедрона и 107 гр кокаина. Уточняется, что всем подозреваемым были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками. Максимальное наказание за них — смертная казнь и штраф порядка 620 тысяч долларов.
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