Президентом Индонезии стал министр обороны страны Субианто

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Новым президентом Индонезии стал министр обороны страны Прабово Субианто. Об этом следуют данные ЦИК государства.
Выборы президента Индонезии прошли 14 февраля. Жители могли выбрать между тремя кандидатами, которые шли в парах в соответствующими кандидатами в вице-президенты.
Прабово Субианто, который в третий раз баллотировался в президенты, одержал победу с 58,6% голосов. Его соперники Ганжар Праново и Анис Басведан получили 24,9% голосов и 16,5% соответственно.
Уточняется, что избранный глава государства одержал победу в 36 из 28 провинций Индонезии. В оставшихся двух провинциях больше всего голосов набрал Анис Басведан.
Инаугурация Прабово Субианто пройдёт 20 октября. Его соперники не признали итогов выборов и планирую оспорить их в конституционном суде Индонезии. Также предварительно сообщается, что они намерены обратиться в парламент с требованием начать расследование из-за массового мошенничества на выборах.
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Прабово Субианто, который в третий раз баллотировался в президенты, одержал победу с 58,6% голосов. Его соперники Ганжар Праново и Анис Басведан получили 24,9% голосов и 16,5% соответственно.
Инаугурация Прабово Субианто пройдёт 20 октября. Его соперники не признали итогов выборов и планирую оспорить их в конституционном суде Индонезии. Также предварительно сообщается, что они намерены обратиться в парламент с требованием начать расследование из-за массового мошенничества на выборах.
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Анастасия Чинкова