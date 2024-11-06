Рыболовное судно с 12 рыбаками на борту терпит бедствие в Баренцевом море

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Рыболовное судно «Алиот», на борту которого находятся 12 человек, внезапно потеряло ход. В настоящее время корабль дрейфует в неспокойных водах Баренцева моря.
Как сообщили РИА Новости в службе наблюдения за флотом северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, никто из членов экипажа и рыбаков на судне не пострадал. К терпящим бедствие выдвинулся спасательный буксир. Судно находится более чем в 60 морских милях севернее Мурманска и в 160 милях от входа в Кольский залив недалеко от мыса Святой Нос. Это практически на границе Баренцева и Белого морей.
По предварительным данным, судно потеряло ход из-за поломки гребного винта. Опасности загрязнения нет. Спасательный корабль «Атрия» отбуксирует рыбаков в порт Мурманск.
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Александр Бойцов