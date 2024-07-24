Рыболовное судно с россиянами на борту затонуло у Фолклендских островов, есть погибшие

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Рыболовное судно с россиянами на борту затонуло в районе Фолклендских островов в Атлантическом океане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что судно Argos Georgia затонуло рано утром во вторник. Рыбаки успели подать сигнал бедствия и покинуть судно в спасательной шлюпке.
В настоящее время нет подтверждённой информации о нахождении на спасательном плоту граждан России.
Всего на борту судна находилось 27 рыболовов, среди которых – восемь россиян, 10 испанцев, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.
В результате потопления погибли шесть человек, семь числятся пропавшими, а 14 удалось спастись на шлюпке.
Поисковые работы были приостановлены из-за плохих погодных условий.
Судно шло под флагом острова Святой Елены.
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В настоящее время нет подтверждённой информации о нахождении на спасательном плоту граждан России.
Всего на борту судна находилось 27 рыболовов, среди которых – восемь россиян, 10 испанцев, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.
В результате потопления погибли шесть человек, семь числятся пропавшими, а 14 удалось спастись на шлюпке.
Поисковые работы были приостановлены из-за плохих погодных условий.
Судно шло под флагом острова Святой Елены.
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Анастасия Чинкова