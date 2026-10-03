Рыболовное судно вспыхнуло в Сахалинской области

03 октября 2026, 05:21

Фото: iStock/eugenesergeev

В порту Холмска на Лесозаводской улице вспыхнула рыбацкая лодка. Благодаря оперативным действиям спасателей судно не затонуло и осталось у причала, сообщили в региональном управлении МЧС.