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Рыболовное судно вспыхнуло в Сахалинской области

Фото: iStock/eugenesergeev

В порту Холмска на Лесозаводской улице вспыхнула рыбацкая лодка. Благодаря оперативным действиям спасателей судно не затонуло и осталось у причала, сообщили в региональном управлении МЧС.



Пожар локализовали огнеборцы 3‑й пожарно‑спасательной части. Им удалось вовремя потушить горящие верёвки, которыми лодка была пришвартована. В ходе ЧП в трюм попала топливная жидкость, и возникла угроза распространения огня. Газодымозащитники применили пенную атаку, что позволило купировать опасность.

Пятеро пожарных профессионально и слаженно сработали в сложных условиях и полностью ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. Никто не пострадал. Причины возгорания предстоит выяснить дознавателю ведомства.

Александр Огарёв

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