Житель Алтайского края заплатит 2 млн рублей за массовое убийство пчёл

03 октября 2026, 02:46

Житель Алтайского края заплатит 2 млн рублей за отравление пчёл

Фото: iStock/Pawich Sattalerd

Глава крестьянского хозяйства должен выплатить 2 миллиона рублей из‑за массовой гибели пчёл. Об этом проинформировала объединённая пресс‑служба судов Алтайского края.