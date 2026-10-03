Житель Алтайского края заплатит 2 млн рублей за массовое убийство пчёл
Глава крестьянского хозяйства должен выплатить 2 миллиона рублей из‑за массовой гибели пчёл. Об этом проинформировала объединённая пресс‑служба судов Алтайского края.
Трагедия на пасеке случилась летом 2025 года. За несколько дней пострадала 91 пчелосемья, ещё восемь семей погибли полностью. Хозяин пасеки связал случившееся с обработкой полей пестицидами на соседнем фермерском участке.
В ходе разбирательства ответчик не признал претензии. Он настаивал, что не использовал инсектициды на своих землях, а в радиусе 7 км от пасеки находятся поля и других сельхозпроизводителей, поэтому причинно‑следственная якобы связь не доказана.
Однако экспертиза подтвердила, что гибель пчёл вызвана отравлением химикатами, которые относятся к первому классу опасности для насекомых. Фермер не соблюдал установленный порядок уведомления пчеловодов о предстоящих работах с применением пестицидов.
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