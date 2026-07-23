Риелтор нанесла женщине 100 ударов ножом и скрывалась 14 лет

23 июля 2026, 13:38

В США арестовали риелтора, которая скрывалась 14 лет после убийства женщины

Фото: iStock/zoka74

В США полиция арестовала риелтора из Техаса, которая нанесла женщине 100 ударов ножом и скрывалась 14 лет после ее убийства. Об этом пишет газета New York Post.