Риелтор нанесла женщине 100 ударов ножом и скрывалась 14 лет
В США полиция арестовала риелтора из Техаса, которая нанесла женщине 100 ударов ножом и скрывалась 14 лет после ее убийства. Об этом пишет газета New York Post.
42-летняя Майра Веласкес совершила преступление 20 января 2012 года в квартире 32-летней Ирасемы Чавес в городе Арлингтон. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к жертве пришел человек в мешковатой одежде, определить пол и возраст которого не смогли.
После короткого разговора на лестничной площадке хозяйка жилья впустила гостя. Позже на месте преступления нашли следы ДНК, не принадлежащие потерпевшей, однако тогда это следствию не помогло.
Спустя 12 лет следователи стали применять специальные программы для сравнения ДНК с образцами из открытых баз данных, что позволило выйти на след подозреваемой. 17 июля 2026 года ее задержали. Подробности дела не раскрываются, но следователи заявили, что результаты генеалогического исследования стали основанием для обвинения. Были ли знакомы женщины, неизвестно.
За 14 лет после убийства американка успела создать семью, сделать карьеру риелтора и получить почетные награды за работу в крупных агентствах. В соцсетях она публиковала фото и видео путешествий по миру. В настоящее время обвиняемая находится в тюрьме округа Таррант.
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