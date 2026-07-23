Бездомная собака покусала двух детей в российском городе
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности по факту нападения бездомной собаки на двух малолетних детей в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло 22 июля около одного из домов на улице Свинцовой. Бездомная собака укусила двух малолетних детей, причинив им телесные повреждения.
Предполагается, что инцидент стал результатом непринятия ответственными лицами надлежащих мер по отлову и содержанию безнадзорных животных. В настоящее время продолжается расследование.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области бультерьер напал на трехлетнего мальчика. Врачи диагностировали у ребенка перелом ноги и три рваные раны, после чего наложили ему восемь швов.
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