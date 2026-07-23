Бездомная собака покусала двух детей в российском городе

23 июля 2026, 13:17

В Саратове завели дело после нападения бездомной собаки на двух детей

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности по факту нападения бездомной собаки на двух малолетних детей в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.