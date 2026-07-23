В Петербурге семилетнего ребёнка придавило воротами
В Санкт-Петербурге семилетний мальчик получил травмы из-за автоматических ворот и попал в больницу. Подробности приводит «Фонтанка».
Инцидент случился 22 июля. Ребёнок захотел пройти в закрытый двор, где располагалась детская площадка.
В тот момент на территорию пытался въехать на машине местный житель. Водитель нажал кнопку управления автоматическими воротами. Когда створки начали открываться, они зажали мальчика.
Медики госпитализировали пострадавшего. Сведения о тяжести его состояния ещё не поступали. Правоохранители возбудили против автомобилиста уголовное дело по статье о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось об инциденте в Подмосковье. Там компания подростков избила сверстника с инвалидностью из-за вейпа.
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