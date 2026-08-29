29 августа 2026, 18:46

Mash: Риэлторшу из Оренбурга оштрафовали за унижение мужчин в интернете

Фото: iStock/Pinkypills

В Оренбурге риэлторшу оштрафовали за оскорбительные высказывания в интернете в адрес мужчин. Её бизнес-партнёра возмутили слова, в которых представители сильного пола были названы «бездомными собаками», «балластом» и «подлыми баранами». Об этом пишет Mash.