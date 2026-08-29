Риэлторшу из Оренбурга оштрафовали за унижение мужчин в интернете
В Оренбурге риэлторшу оштрафовали за оскорбительные высказывания в интернете в адрес мужчин. Её бизнес-партнёра возмутили слова, в которых представители сильного пола были названы «бездомными собаками», «балластом» и «подлыми баранами». Об этом пишет Mash.
Татьяна Витик не смогла наладить отношения с бывшим мужем. Она написала гневный пост в личном блоге, где поделилась своими переживаниями и негативно высказалась о бывшем супруге и мужчинах в целом.
Один из подписчиков, её бизнес-партнёр, обиделся на слова россиянки. Он сфотографировал доказательства и обратился в прокуратуру. В суде риэлтор объяснила, что её высказывания касались только тех мужчин, которые плохо обращаются с женщинами.
Экспертиза обнаружила в публикациях Витик признаки разжигания ненависти и призывов к насилию в отношении мужчин. В итоге Татьяну оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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